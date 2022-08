Un gouverneur américain visite Taïwan après les manœuvres militaires chinoises

Eric Holcomb, le gouverneur républicain de l'État américain de l'Indiana, a atterri, dimanche 21 août, à Taïwan pour un voyage officiellement consacré en grande partie aux questions économiques. Cela quelques jours après l’annonce l’administration Biden de l’ouverture de négociations commerciales avec Taipei, augmentant les tensions entre Washington et Pékin.



Pékin, qui revendique la souveraineté sur Taïwan et s'est promis de la reprendre un jour, par la force si nécessaire, s'irrite à chaque acte diplomatique avançant vers une reconnaissance officielle de l'île.



Les tensions entre les deux premières économies du monde atteignent leur paroxysme depuis que les autorités chinoises ont considéré comme une provocation la visite sur l'île début août de la présidente de la Chambre américaine des représentants Nancy Pelosi.



Taïwan appelle les pays démocratiques à continuer de soutenir l’île

Lors de sa rencontre avec le républicain lundi, la présidente Tsai Ing-wen a fait directement référence aux manœuvres militaires de Pékin et a appelé les pays partageant les mêmes idées à continuer de soutenir Taïwan :



« Nous sommes actuellement confrontés à l'expansion continue de l'autoritarisme mondial, a-t-elle déclaré à Eric Holcomb en ouvrant la rencontre devant les médias. Taïwan a été confrontée à des menaces militaires de la (part de la) Chine dans et autour du détroit de Taïwan », a-t-elle déclaré avant d'appeler « les (démocraties) alliées » à « s'unir et renforcer leur coopération dans tous les domaines » face à « l'expansion de l'autoritarisme » à travers le monde.



Les États-Unis et Taïwan « partagent de nombreux intérêts, valeurs communes et objectifs (...). Nous continuerons à chercher à construire un partenariat stratégique avec vous », a de son côté déclaré le gouverneur américain.



Pression sur les semi-conducteurs

Eric Holcomb devrait rencontrer des représentants de l'industrie taïwanaise des semi-conducteurs, avant de se rendre mercredi en Corée du Sud. Taipei est, avec la Corée du Sud, l'un des deux principaux fournisseurs mondiaux de semi-conducteurs, nécessaires notamment dans les téléphones mobiles, les ordinateurs, les voitures et les missiles.



Car les États-Unis souhaitent encourager les entreprises taïwanaises à construire des fonderies de puces sur le sol américain afin de diversifier les chaînes d'approvisionnement.



Dans son discours, la présidente taïwanaise a déclaré que son pays « est désireux et capable de renforcer la coopération avec les partenaires démocratiques pour construire une chaîne d'approvisionnement durable pour les puces de la démocratie ».



Un haut diplomate américain avait toutefois prévenu que Pékin continuerait à faire pression sur Taïwan, peu après l’annonce la semaine dernière, de négociations commerciales entre Washington et Taipei. La Chine s'est insurgée contre ces pourparlers bien qu'elle ait elle-même conclu de nombreux accords commerciaux avec Taïwan, signés à l'époque où ses relations avec Taipei étaient meilleures.