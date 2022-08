Redynamiser le partenariat France-Cameroun

Le traditionnel rendez-vous du Conseil français des investisseurs en Afrique fin juin a fait une large place aux acteurs camerounais. Le ministre de l’Économie Alamine Ousmane Mey, a fait le déplacement. Pour lui, il s'agit d'« inviter surtout nos partenaires investisseurs à venir vers le Cameroun parce que nous avons les cadres nécessaires et l’expérience, l’expertise nécessaire pour leur permettre de tirer profit de leur investissement : dans l’énergie, dans les infrastructures, dans l’agro-industrie, dans, bien entendu, les services les finances pour permettre à notre pays de tirer les meilleurs profits. »



«Je dis aux investisseurs français, notamment, de venir investir. Il y a eu un petit découragement il y a quelques années, mais bon… Le Cameroun est parti sur de nouvelles bases. Nous allons améliorer le climat des affaires, les choses ont beaucoup avancé dans le bon sens.»



Elle est venue écouter les doléances des entrepreneurs et leur présenter ce qui est en cours dans le pays, notamment la lutte contre la corruption. « Moi, je n’ai pas honte d’en parler, affirme-t-elle. Beaucoup de structures ont été mises en place par notre chef d’État, justement pour rompre avec cette corruption. Et aujourd’hui les effets commencent à se sentir. Il y a eu la dématérialisation progressive des procédures administratives, ça, c'est important. Aujourd’hui, le gouvernement est en train d’adopter des réformes pour moderniser l’administration. »



À Yaoundé, le président français a rencontré le groupement inter-patronal du Cameroun (Gicam). « C’était pour nous un message fort de ce qu'il entend donner un nouveau coup de fouet à cette relation économique entre le Cameroun et la France pour qu’on sorte de l’incantation pour faire des choses concrètes », estime Célestin Tawamba, président du Gicam. « On veut par exemple développer l’agriculture, mais personne ne veut financer l’agriculture et les modèles de financements aujourd’hui ne sont pas adaptés parce que c’est coûteux et il faut une maturité longue. Donc il faut adapter les outils de financement de PROPARCO et AFD à ces secteurs-là qui sont des secteurs d’avenir. Et on pense que la France a l’expertise parce que l’agriculture, elle sait le faire. »



À l’occasion du déplacement d’Emmanuel Macron, un accord de partenariat a été signé entre le Gicam et le Medef international.