Macky Sall à ses députés: «Je suis attaqué et ma position ne me permet pas de répondre...»

La longueur de la rencontre suffit pour expliquer son importance. De 16 heures à 2 heures du matin, soit 9 tours d'horloge, le Président Macky Sall a échangé, samedi, à la Salle des banquets du Palais, avec les députés élus sur la liste de Benno bokk yaakaar (Bby) à l'issue des élections législatives du 31 juillet 2022. Le conclave, en prélude à l'installation de la 14e Législature, était d'un intérêt tel que tous les 82 députés étaient présents, selon L’Observateur.



Au cours des échanges, le Président Sall a affiché l'image d'un chef de guerre nullement abattu par sa petite majorité (82+1) contre 80 pour l'opposition à l'Assemblée nationale. D'après des confidences faites à nos confères, le Président a dopé ses hommes par des appels permanents à l'occupation du terrain et à la massification de la base. «Que chacun se batte de son côté pour maintenir le cap, car nous sommes majoritaires», a-t-il développé en substance.



Par ailleurs, le Président Sall ne n'est pas empêché de faire part de ses inquiétudes face à l'attitude de ses partisans sur les critiques de ses adversaires. «Je suis souvent attaqué, mais ma position ne me permet pas de répondre à tout cela», a-t-il fait constater à ses députés et membres de son cabinet politique présents à la rencontre tenue à la Salle des banquets. Une façon de s'émouvoir du silence et manque de réaction de son camp face à l'assaut quotidien et de plus en plus nourri de ses adversaires.