Ligue 1 et Ligue 2: la LSFP confirme le démarrage de la saison à partir du 24 septembre

L’Assemblée générale ordinaire a acté la date de démarrage de la nouvelle saison qui est prévu au 24 septembre. « Les rapports ont été adoptés. Les championnats vont démarrer le 24 septembre sous réserve de validation de la Fédération sénégalaise de Football (FSF). Il y aura des innovations comme la saison dernière. Ce sera aussi une opportunité pour décliner la feuille de route de la saison 2022-2023 », assure Pape Momar Lo, vice-président de la LSFP, chargé des compétitions et de la communication.



Cette nouvelle saison sera perturbée par la tenue du Mondial 2022, prévu du 20 novembre au 18 décembre. La LSFP va ainsi observer une pause forcée et compte jouer le maximum de matchs possibles avant le début de la compétition.



« On veut jouer huit journées avant la pause du Mondial, comme ce qu’on a fait la saison dernière avec la Coupe d’Afrique des Nations. À la fin du Mondial, on reprendra les compétitions et il n’y aura pas de trêve. On va enchaîner jusqu’au mois de juin », affirme Pape Momar Lo.