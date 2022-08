La presse s'enflamme pour la MNM du PSG, le Real Madrid a déjà trouvé le successeur de Casemiro

La MNM adoubée de toutes parts



En clôture de la 3ème journée de Ligue 1, le PSG a humilié le LOSC sur le score de 7-1. . Un très large succès des Parisiens qui ont impressionné collectivement. Et forcément quand tout roule, c'est aussi grâce au trio Messi-Neymar-Mbappé. «Totale harmonie», placarde L'Équipe en illustrant avec une photo de la joie des Parisiens. «Le LOSC surclassé par le PSG», écrit simplement Nord Éclair. Cette leçon de football donnée par les hommes de Christophe Galtier retrouve aussi une place dans le quotidien régional du Progrès qui titre : «le PSG déjà sans partage». La Provence, plus sobre, écrit dans ses pages intérieures, «le PSG vite fait bien fait». Le PSG a déjà lancé un sacré message à la France et l'Europe.





Tchouaméni déjà adopté en Espagne



C'est un Français qui est mis à l'honneur ce lundi sur la couverture du journal AS. Non, ce n'est pas Karim Benzema, mais la nouvelle recrue Aurélien Tchouaméni. Recruté à prix d'or cet été en provenance de l'AS Monaco, le milieu de terrain est tout simplement désigné comme «l'héritier» de Casemiro, parti au Real Madrid. Après des débuts timides face à Almeria, Tchouaméni a crevé l'écran ce samedi face au Celta Vigo. Il a fait parler toutes ses qualités et a fait sa loi au milieu de terrain au côté de Modric et de son compatriote français Camavinga. Une prestation aboutie qui intervient au meilleur des moments et qui rassure les fans madrilènes après le départ de la légende Casemiro.



L'Ajax retient Antony



Cibles prioritaires de Manchester United pour cette fin de mercato, le dénommé Antony fait la Une du journal AD ce matin. Et bien comme l'illustre le média néerlandais, c'est une «partie de poker» qui débute entre l'Ajax et le club mancunien. Manchester United relève la mise à 80 millions d'euros, Antony quitte la partie contre le Sparta pour forcer un transfert vers le meilleur club anglais, peut-on lire. Le coach du club ajacide Alfred Schreuder s'est penché sur l'avenir de sa pépite, comme le reprend le Manchester Eveneing News, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a été très clair. «Je veux qu’Antony reste à l’Ajax et je pense qu’il doit rester. Nous avons déjà perdu 5 ou 6 grands joueurs et ce ne serait pas acceptable d’en vendre un autre,» a-t-il lâché avant de glisser un tacle aux Red Devils. «Oui, mon sentiment est positif sur l'affaire Antony. Je comprends Antony, mais... ici vous jouez pour l'Ajax. On joue la Ligue des Champions. Je ne pense pas que Manchester United joue la Ligue des Champions.» C'est dit !