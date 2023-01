Éthiopie: nouvelles restrictions pour les passagers des vols entre Mekele et Addis-Abeba

Si la compagnie Éthiopian Airlines n’a fourni aucune explication sur ces restrictions, pas plus que de préavis, c’est donc en se rendant à l’aéroport de Mekele, dimanche, pour embarquer en direction d’Addis-Abeba que de nombreux passagers se sont fait refouler, comme cette jeune femme Mehret Okubay Berehe.



« Il y avait un agent à l’entrée du bâtiment principal de l’aéroport, en train d’expliquer aux jeunes - la majorité des passagers en fait - qu’ils ne pouvaient pas voyager et que l’embarquement était désormais interdit aux personnes entre 16 et 65 ans. Seuls pouvaient voyager les mineurs, les personnes âgées ou bien leurs accompagnateurs ou enfin des personnes ayant un document prouvant qu’ils avaient une urgence médicale », témoigne-t-elle.



Mehret avait pourtant un rendez-vous médical important mais pas de document pour en attester. Elle n’a pas pu embarquer.



Les autorités du Tigré ont, quant à elles, affirmé à la presse locale ne pas être à l’origine de cette mesure.



Depuis dix jours, l’aéroport de Mekele ainsi que les institutions fédérales du Tigré sont repassés sous le contrôle de la police fédérale éthiopienne. Cette dernière s’y est redéployée en application de l’accord de paix signé à Pretoria.